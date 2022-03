Ilona Smet enceinte : séance bronzette et baby bump à l'air en bikini à ficelles

Le 26 mars 2022, Ilona Smet a partagé une nouvelle photographie de son baby bump qui s'arrondit de jour en jour. En pleine séance bronzette, la fille de David Hallyday âgée de 26 ans a dévoilé son corps en bikini sous le soleil sur Instagram. "Cooking" écrit-elle en légende, comparant avec humour son bronzage à une minutieuse cuisson. Bientôt maman pour la première fois avec son chéri de longue date, Kamran Ahmed, la jeune mannequin semble impatiente de pouponner et d'agrandir la famille Hallyday.

Interviewée par le magazine Grazia il y a quelques semaines, la petite-fille de Johnny Hallyday avait confié être comme "sur un nuage" depuis qu'elle avait appris être enceinte. "Cela fait longtemps que j'avais envie de fonder une famille. On est sur un nuage. J'ai hâte, poursuit-elle. Savoir qu'un second coeur bat en moi, c'est un ressenti à part, une expérience unique. Comme un monde inconnu", révélait la fille d'Estelle Lefébure.

En couple depuis près de dix ans avec son chéri - ils fêteront d'ailleurs cet anniversaire si spécial en août prochain - la jolie blonde a rencontré celui qui partage sa vie dans le Sud de la France lorsqu'elle était au lycée. "J'étais encore au lycée. J'avais 17 ans et j'étais en terminale. Lui en avait 18 et venait d'avoir son bac. Il me booste en me poussant à réaliser mes rêves. Il souhaite avant tout que je sois heureuse", révélait la jeune femme à Paris Match en 2017.

Pour rappel, le couple avait annoncé attendre son premier enfant le 5 février dernier en dévoilant plusieurs images du joli ventre rond d'Ilona Smet. "Notre coeur s'agrandit. Tellement heureuse de vous partager ce nouveau bonheur qui s'annonce", avait écrit la soeur d'Emma Smet en légende. Estelle Lefébure et David Hallyday n'avaient bien sûr pas manqué de réagir à cette heureuse nouvelle. Divorcés depuis le début des années 2000 (ils ont été mariés de 1989 à 2001), le mannequin et le chanteur, tous deux âgés de 55 ans, sont restés en très bons termes et semblent également très pressés de devenir grands-parents.