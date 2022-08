Ilona Smet sublime en maillot de bain avec son bébé, elle retrouve déjà sa ligne

Sa soeur Emma "plus qu'heureuse"

Cet heureux événement a rendu sa famille très fière, à commencer par ses parents. "Bienvenue à ce magnifique Jedi dans ce monde fou !! Il se sent du beau côté de l'arbre avec deux parents superbes et aimants comme vous !! Je vous aime pour l'éternité", écrivait son père (fils de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan) en dessous du post d'Ilona qui annonçait la naissance du bébé. "La naissance de ce petit ange est la preuve vivante de l'amour. I love you all three, beautiful souls", ajoutait de son côté sa mère, tandis que sa soeur Laura avait envoyé un emoji coeur.

Sa soeur cadette Emma avait également réagi à cette naissance, cette fois-ci dans les colonnes du journal Nice Matin. "Je suis plus qu'heureuse de l'arrivée de ce bébé ! C'est la première fois pour moi. Je suis impatiente de faire plein d'activités avec lui" confiait-elle au quotidien régional. "On est tous très excités (...) Il y a tellement de choses que j'ai envie de partager avec lui : lui apprendre à faire du vélo, l'emmener au parc, lui montrer là où on a habité, lui faire découvrir des dessins animés, des films, des séries, Demain nous appartient. Il me tarde de lui dire : 'Oh regarde, c'est moi, c'est tata'", précisait-elle avant l'accouchement, cette fois-ci pour Télé-Loisirs. Une famille comblée donc, par cette nouvelle naissance, qui a également beaucoup touché les fans du mannequin.