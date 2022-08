Ilona Smet : Bisous et tendres câlins avec Kamran Ahmed, ils célèbrent un anniversaire très spécial

"Happy anniversary les amours", commente la maman d'Ilona Smet, "Happy anniversary to you both, I love you" ("Joyeux anniversaire à vous deux, je vous aime") ajouteEmma Smet. D'autres internautes ont également félicité le couple en leur souhaitant de belles années à deux : "Joyeux anniversaire de rencontre", " Tous mes voeux de bonheur à vous deux", "Très bel anniversaire, beaucoup d'amour", "Bon anniversaire, bonheur à vous trois !", "Que vous êtes mignons", peut-on lire en commentaires.

Amoureux comme au premier jour, la petite-fille de Johnny Hallyday avait rencontré son chéri alors qu'elle était encore une toute jeune adolescente. Interviewée par Paris Match, elle avait raconté : "Nous nous sommes rencontrés dans le sud de la France alors que j'étais encore au lycée. J'avais dix-sept ans et j'étais en terminale. Lui en avait dix-huit et venait d'avoir son bac". Véritable moteur pour la jeune femme, elle ajoutait : "Il me booste en me poussant à réaliser mes rêves. Il souhaite avant tout que je sois heureuse."