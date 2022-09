Tina Kunakey : En look d'écolière, elle attire tous les regards au bras de son mari Vincent Cassel

Alors que la rentrée des classes a sonné pour à peu près tout le monde, Tina Kunakey a opté pour une tenue d'écolière sérieuse et ravissante à l'avant-première du film Athena à la salle Pleyel (Paris), ce mardi 13 septembre. Dans un total look Miu Miu 2022, l'épouse de Vincent Cassel, de retour de ses vacances de rêve, a fait sensation, et n'était pas seule puisque ce dernier était à ses côtés. Rare sortie en amoureux pour l'un des couples les plus glamour, à l'occasion d'une avant-première qui devait leur tenir à coeur. Le thriller étant signé Romain Gavras, membre du collectif Kourtrajmé, fondé par Kim Chapiron, et que Vincent Cassel a toujours soutenu.

Vêtue d'un pull bleu marine, d'une jupe d'écolière plissée grise, les cheveux remontés en chignon et plaqués sur le côté, Tina Kunakey était superbe. Elle a dû en mettre plein la vue à son amoureux ainsi qu'aux nombreux invités présents pour découvrir le dernier projet Netflix. De son côté, l'acteur de 55 ans avait opté pour un look casual, en jean baskets. Le couple a pris la pose complice et tendre. Si c'est au bras d'un ami que Tina Kunakey a choisi de se rendre au mariage de Simon Porte Jacquemus il y a quelques semaines, le couple réapparaissait néanmoins soudé à la Mostra de Venise, il y a quelques jours. Tina Kunakey avait alors porté une robe très près du corps python qui avait fait son effet.

De nombreuses stars à la salle Pleyel

À cet évènement, le père de Deva Cassel – qui vient de célébrer ses 18 ans – et de sa petite soeur plus discrète Léonie, fruits de ses amours passés avec Monica Bellucci – et sa belle Tina ont pu croiser de nombreuses autres têtes célèbres. Amel Bent, remarquée en robe moulante en jean, Guillaume Canet en solo mais souriant, Camille Cerf (Miss France 2015) et son compagnon Théo Fleury, tous s'étaient donnés rendez-vous à la salle Pleyel pour découvrir Athena en avant-première.

Quatre ans après Le Monde est à toi, Romain Gavras propose son troisième long-métrage sur la célèbre plateforme. Coécrit avec Ladj Ly (Les Misérables), Athena raconte la mort tragique d'un homme, frère cadet d'une famille, dans des circonstances troubles. Cette disparition va, en quelques heures, faire basculer la vie de la fratrie, celle de la cité et plus généralement l'équilibre d'un pays au bord de l'explosion. On y retrouve Dalil Benssalah (Mourir peut attendre), Anthony Bajon (Teddy), Alexis Manenti (Les Misérables) ou encore Ouassini Embarek (Eddy) et Sami Slimane, dans son premier rôle.