Camille Cerf achète une maison avec son chéri : premières photos, des travaux plus longs que prévu...

Au mois de mai dernier, Camille Cerf annonçait une grande nouvelle sur Instagram concernant son couple avec Théo Fleury. Leur relation devenait à ce moment là beaucoup plus sérieuse puisque l'ancienne Miss France et le charmant mannequin ont acheté une maison ensemble à Lille.

"On est tombé par hasard sur les photos de cette maison dans la vitrine d'une agence lilloise et on a eu un coup de coeur. J'ai appelé l'agence quelques jours plus tard pour organiser une visite", a-t-elle expliqué à ses abonnés, heureuse d'enfin pouvoir partager "le grand projet qui occupait (leurs) esprits depuis plusieurs moi". "Pendant cette visite, notre coup de coeur s'est confirmé. On a beaucoup réfléchi, puis on a fait une offre... Et voilaaaaaa ! On est trop trop contents", a-t-elle précisé.

Camille Cerf et Théo Fleury n'ont pas encore investi les lieux de leur premier nid douillet à deux. Et pour cause, il y a beaucoup à faire avant que celui-ci ne soit parfait. Le couple a en effet entrepris d'effectuer plusieurs travaux et, dimanche, lors d'une session question/réponse réalisée sur Instagram, la meilleure amie d'Iris Mittenaere a évoqué la lente avancée de ces derniers. "C'est vraiment plus long que ce que j'avais imaginé, est-elle forcée de reconnaître. Pourtant, on m'avait prévenue". Camille Cerf ne pourra témoigner d'une véritable évolution que d'ici le mois d'octobre prochain, notamment lorsque les placos de sa cuisine auront été refaits. "Ca va être trop trop beau", se réjouit-elle déjà.

La belle blonde de 27 ans peut facilement se projeter grâce aux images du résultat final qui lui ont été proposées en réalité virtuelle. En story Instagram, elle a partagé une photo de sa future cuisine justement. "On a voulu des meubles hauts et blancs pour vraiment profiter au max de la luminosité de la maison", a-t-elle décrit. Camille Cerf a également dévoilé à quoi ressemblait son salon, au parquet d'origine et lui aussi très lumineux. (Voir notre diaporama). Le couple a promis un "home tour" une fois tous les travaux finis.