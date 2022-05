Camille Cerf amoureuse : elle franchit une grande étape avec son compagnon Théo !

C'était une nouvelle à laquelle les fans ne s'attendaient pas vraiment : après plus d'un an et demi de relation, Camille Cerf et son chéri Théo Fleury viennent d'acheter une maison ensemble ! Une grande étape franchie très vite, mais le couple a eu un véritable coup de foudre devant une agence immobilière, comme elle l'a raconté sur Instagram.

"On est tombé par hasard sur les photos de cette maison dans la vitrine d'une agence lilloise et on a eu un coup de coeur. J'ai appelé l'agence quelques jours plus tard pour organiser une visite", a-t-elle expliqué à ses abonnés, heureuse de leur annoncer sa grande nouvelle. Une visite qui n'a fait que confirmer leur choix : "Pendant cette visite notre coup de coeur s'est confirmé. On a beaucoup réfléchi, puis on a fait une offre... Et voilaaaaaa ! On est trop trop contents", a-t-elle conclu, visiblement ravie.