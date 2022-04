Camille Cerf amoureuse : avec son séduisant chéri Théo Fleury, elle s'éclate en Californie !

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

19 photos

Deux amoureux à la conquête de la Californie ! Camille Cerf et son amoureux Théo Fleury ont profité de la douceur du printemps californien pour découvrir ensemble les Etats-Unis et notamment Los Angeles où ils enchaînent visites et plages, entrecoupées de bons restaurants. Un voyage ressourçant pour le couple qui semble plus heureux que jamais ensemble.

La plage, les restaurants, les visites... Pour Camille Cerf et son chéri Théo Fleury, c'est la dolce vita à Los Angeles ! Les amoureux sont en effet partis dans la Cité des Anges pour couper de leur quotidien en France et semblent bien s'amuser, selon les stories que l'ancienne Miss France publie régulièrement sur son compte Instagram depuis leur arrivée. Après plusieurs bons restaurants, ils ont en effet profité de la plage du quartier réputé de Venice et de sa plage. Les températures oscillant autour des 23 ou 24 degrés cette semaine dans la ville, ils ont parfaitement pu en profiter... sans les touristes ! Un plus, d'autant que pour Théo Fleury, son petit ami mannequin aux airs de Thor, c'est une grande première aux Etats-Unis !

"Tellement heureuse" de vivre ça avec lui, Camille Cerf adore Los Angeles, trouvant les rues "tellement propres" et les gens "tellement sympas". Un état d'esprit qui lui donnerait presque envie de "venir s'y installer", même si le projet est encore loin de se faire, vu leurs actualités en France. Camille Cerf est en effet à la tête d'une marque de lingerie féminine, Pomm'Poire, et a commencé cette saison un nouvel exercice sur Fun Radio : elle anime une émission le samedi et le dimanche basée sur la pop culture en duo avec Mikka Rocchia. Le jeune mannequin, quant à lui, enchaîne les contrats et les shootings entre Paris et Lille, où ils vivent ensemble. De plus en plus connu, il travaille même à l'étranger, notamment en Espagne, mais peut-être va-t-il pousser jusqu'à l'autre côté de l'Atlantique, puisqu'il semble adorer cette première expérience à Los Angeles. Sur son compte Instagram, lui aussi a partagé quelques photos de leur séjour avec une légende qui en dit long : "Un rêve de gosse qui se réalise, après des années à arpenter les routes de L.A sur le jeu GTA cette fois-ci c'est bien la réalité et c'est un vrai bonheur. Cette ville est incroyable", a-t-il écrit. Les retrouvera-t-on bientôt dans une carrière américaine ? Cela se pourrait bien ! Une belle histoire pour Camille Cerf, qui avait officialisé leur liaison en juin dernier, alors qu'ils étaient déjà ensemble depuis quelques mois. La jeune femme avait décidé de ne pas céder aux rumeurs et de pendre le temps qu'il faudrait pour en parler. Dans les pages du magazine Gala, elle avait confié ensuite ne pas regretter son choix : "J'ai préféré le dévoiler moi-même car je ne voulais pas garder ma relation secrète (...) On fait des projets à long terme, ça se passe super bien. Je suis très contente".