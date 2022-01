Camille Cerf opère un grand changement physique : elle dévoile le résultat en images

Camille Cerf a décidé de passer un cap en ce début d'année 2022 ! Notre belle Miss France 2015 a fait un saut chez le coiffeur dans la journée de mercredi et ce n'est qu'au lendemain, ce jeudi, qu'elle a partagé le résultat en images via sa story Instagram. Si le changement est radical, Camille Cerf reste bien sûr toujours aussi sublime avec ce nouveau look capillaire.

C'est installée dans un café, où la lumière de soleil éclairait parfaitement son visage, que Camille Cerf est apparue. "Alors, je vous montre ?", a-t-elle teasé auparavant. Et surprise, on découvre la jeune femme de 27 ans les cheveux couleur châtain ! (Voir notre diaporama.) Eh oui, elle a apparemment fini par se lasser de sa chevelure blonde qu'elle arborait depuis qu'elle a remporté le concours de beauté national. "Je suis trop contente", a-t-elle commenté en taguant le salon de coiffure qui lui a permis de changer de tête. On apprend alors que c'est bien sûr à Lille que Camille Cerf s'est fait chouchouter, sa ville de coeur. L'établissement avait tout pour satisfaire les désirs de la belle en étant spécialisé dans la couleur et proposant des soins vegan.

Nul doute que les fans de Camille Cerf on été plusieurs à la complimenter sur ce look inédit. On peut également imaginer que son chéri Théo Fleury n'y sera pas insensible. Les deux continuent de filer le parfait amour depuis bientôt un an maintenant. C'est le beau mannequin qui avait fait le premier pas en l'approchant sur les réseaux sociaux à une période où Camille Cerf ne s'imaginait pas retomber amoureuse. "La vie est faite de surprises. Je sortais d'une relation qui avait été très difficile. Je voulais prendre du temps pour me retrouver. Puis en parcourant mes DM, comme je le fais souvent pour vous lire et parfois vous répondre, je suis tombée sur un message de lui qui m'a fait rire. Nous avons commencé à discuter, je suis allée le voir et nous ne nous sommes plus quittés", avait-elle raconté. Plus tard, ils avaient officialisé leur couple sur les réseaux sociaux.