Camille Cerf amoureuse : complice avec son chéri Théo Fleury en Corse

Actuellement en vacances en Corse, Camille Cerf régale ses abonnés avec des paysages à couper le souffle. Accompagnée de son nouveau chéri, Théo Fleury, Miss France 2015 avait déjà partagé quelques moments de son séjour sur l'île de beauté. Notamment sa petite randonnée, le 17 août 2021 : "Concernant notre mini randonnée d'hier, c'était sur le sentier Bruzzi. Je vous recommande, c'était magnifique", a indiqué la jolie blonde aux yeux verts. Et de poursuivre : "Au bout de 30-40 minutes de marche, on a trouvé une petite plage. On s'y est posé un peu. On a marché une heure encore avant d'arriver sur une autre plage. Après ça, on a eu bien chaud."

Un programme bien chargé pour Miss Pas-De-Calais 2014, qu'elle révèle dans les moindres détails à ses 930 000 abonnés Instagram. Et samedi 21 août, Camille Cerf a récidivé en partageant, une nouvelle fois, sa journée de vacances. Cette fois, c'est sur les belles plages corses que cette dernière s'est rendue. Après une après-midi en skipper, la jeune femme de 26 ans s'est ensuite octroyé une baignade dans l'eau. "Découverte de la Corse par la mer. On a fait les falaises de Bonifacio, la plage de l'éléphant, les Iles Lavezzi et d'autres plages magnifiques, a-t-elle expliqué, c'était incroyable."