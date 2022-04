Camille Cerf : Robe transparente et culotte apparente pour Coachella

Après avoir été privés plusieurs années de leur festival préféré, les fans de Coachella ont enfin eu droit au bonheur. Ce vendredi 15 avril, l'édition 2022 a été lancée avec comme têtes d'affiche Justin Bieber et Harry Styles, rejoint un peu plus tard sur scène par Shania Twain. Deux stars XXL qu'est venue applaudir Camille Cerf. Miss France 2015 s'est envolée direction Los Angeles pour réaliser son rêve de petite fille et se mélanger à la foule de cet événement aussi attendu en termes de musique que de style. Et côté look justement, Camille Cerf n'a pas lésiné sur les moyens. Pour le premier jour de fête, la compagne du mannequin et comédien Théo Fleury a misé sur une robe empire en voile blanc entièrement transparente. Et qui dit transparence dit forcément indiscrétion !

Vêtue d'un maillot de bain deux-pièces aussi immaculée que sa tenue, Camille Cerf offrait donc une vue imprenable sur sa plastique parfaite et... sur ses fesses ! Rien d'anormal sur les terres de Coachella réputé en matière de mode. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que l'événement attire mannequins et stars de la mode. La Nordiste de 27 ans était en revanche aux antipodes de sa grande amie Iris Mittenaere, également présente au festival.