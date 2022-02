Louane se filme avec son chéri Florian : inexpressif, il fait capoter la vidéo...

A 25 ans, Louane est une grande adepte des réseaux sociaux qui lui permettent de garder un lien direct avec ses fans et de partager les coulisses de sa carrière ou de sa vie perso. Sur TikTok, où l'interprète du tube Jour 1 est suivie par pas loin d'un million d'abonnés, elle se plie au jeu des "trend" à savoir des tendances à reproduire à l'infini.

Sa dernière vidéo a été... un flop ! Pas question vues, puisqu'elle cumule environ 500 000 visionnages, mais parce qu'elle voulait faire une trend avec son amoureux Florian Rossi, de toute évidence complètement largué sur ce qu'il devait faire ou comment il devait réagir. Louane avait opté pour la musique Ginseng Strip 2002 du jeune rappeur suédois Yung Lean. On entend les paroles suivantes : "Bitches come and go (Bruh). But you know I stay (les meufs, ça va ça vient, mais tu sais que moi je reste)." De manière globale, les utilisateurs de TikTok ayant fait des vidéos avec ce son, l'ont fait en couple ou pour témoigner de leur amour à quelqu'un. Mais alors que Louane regardait intensément son chéri en clamant les paroles, ce dernier était impassible ! "Il connaît pas la trend", a-t-elle commenté, ajoutant un émoji de visage triste mais aussi un coeur.