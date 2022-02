Louane : Ce candidat de la Star Academy à qui elle a changé la vie...

Louane est une artiste accomplie, autant dans la chanson que dans le 7e art. Découverte dans le télé-crochet The Voice en 2013, la jeune femme voit sa carrière exploser grâce au rôle qu'elle décroche l'année suivante dans La Famille Bélier. Elle incarne Paula, seule voix et oreilles d'une famille de sourds, prête à tout pour réaliser son rêve et devenir chanteuse. Ce dont Louane ne se doutait alors pas, c'est que la fiction allait rejoindre la réalité bien plus tôt qu'elle ne le pensait...

Lauréate du Meilleur espoir féminin aux César, Louane s'ouvre les portes d'un milieu qu'elle ne quittera plus. Sa carrière de chanteuse lui fait rencontrer les plus grands. Mais elle a aussi permis à d'autres d'exister et de changer leur vie. Comme Patxi Garat. Cet ancien candidat de la Star Academy a collaboré avec l'artiste. Un travail qui a bouleversé son parcours.

Invité de Jordan de Luxe pour Télé Loisirs, Patxi Garat n'a pas tari pas d'éloges sur Louane : "J'ai écrit des chansons pour elle, pas mal de chansons sur son premier album dont Jour 1. Je me souviens, j'étais sur un vélo à Amsterdam et c'est venu tout de suite. On commençait à travailler ensemble et l'idée, c'était de faire des chansons ensemble. On a vendu un million et demi d'albums, personne ne peut s'attendre à un tel succès !".

Patxi Garat n'est pas un homme de lumière. S'il joue et compose dans l'ombre, il n'envie en rien que Louane soit sous le feu des projecteurs bien plus que lui, au contraire : "J'anticipe la question. Ce qui fait le succès d'une chanson, c'est aussi la personne qui va la chanter (...) Je suis ravi, ça a changé ma vie, la Star Academy a changé ma vie et l'album de Louane a changé ma vie". Son carton est pour lui d'avoir fait de Louane une star : "Les gens m'ont apprécié à la Star Ac, ils m'ont trouvé rigolo et mignon mais cette chanson [Jour 1, ndlr] a contribué à changer la vie de Louane, ça veut dire que j'ai contribué à ça." Une immense fierté.