Louane, sa maman Isabel à l'origine de sa carrière : "Mon Dieu, elle avait raison..."

Elle est peut-être repartie bredouille des NRJ Music Awards, le samedi 20 novembre 2021. Mais si elle avait eu droit à une récompense, Louane aurait sans doute remercié sa maman dans son discours. Et pour cause, Isabel Pinto dos Santos avait toujours été sa première fan. Elle a surtout été celle qui a fait décoller sa carrière... à force d'insister auprès des directeurs de casting. C'est ce qu'assure Bruno Berberes, qui travaille sur The Voice, dans un documentaire exclusif consacré à la compagne de Florian Rossi, et qui sera diffusé le 23 novembre sur W9 - Gala s'en est procuré un extrait à l'avance.

Isabel, sa maman, ne m'a jamais lâché

Louane est passionnée par le chant depuis sa tendre enfance et il était hors de question qu'elle passe à côté de ce rêve. "Isabel, sa maman, ne m'a jamais lâché. Si Anne était volontaire, la maman l'était aussi et c'était la première supportrice voire la première groupie de sa fille, rappelle Bruno Berberes lors d'une séquence. Et oh mon Dieu, elle avait raison." Anne Peichert, de son vrai nom, avait participé à de nombreux concours de chant sans grand succès. Elle avait notamment été aperçue, en 2009, à l'âge de douze ans, dans la seconde saison de l'émission L'Ecole des stars, sur Direct 8 à l'époque, devenu C8.

Aujourd'hui, Louane est l'une des plus grandes artistes de notre paysage musical, avec les bons et les mauvais côtés qui accompagnent la gloire. Elle vient même de sortir une nouvelle réédition de son album Joie de vivre, en couleurs, le 12 novembre dernier. "Isabel était son manager, peut-être le meilleur qu'elle n'ait jamais eu, poursuit le directeur de casting de l'émission The Voice. Je regarde tous les matins mes mails, et un jour je reçois un mail d'Isabel qui insiste et qui m'envoie la vidéo de sa fille. Je la sélectionne parce qu'il y a ce pouvoir, ce talent qui défie toutes les règles." Dans cette vidéo, Louane, 15 ans interprétait Un homme heureux, de William Sheller, titre qu'elle a symboliquement repris en 2016 aux Victoires de la musique. Quant à Isabel Pinto dos Santos, la vie l'a séparée de sa fille. Décédée en 2014 des suites d'une longue maladie, elle a sans doute accompli la plus belle des missions lors de son passage sur Terre...