"Il m'a tiré les cheveux !" Louane malmenée par un fan, elle ne voyage plus sans garde du corps (EXCLU)

La France entière a son nom à la bouche depuis son passage très remarqué dans l'émission The Voice, en 2013. Aujourd'hui, Louane est une artiste accomplie, en tant que comédienne et en tant que chanteuse, bien qu'elle ait perdu la compétition de TF1, à l'époque, remportée par Yoann Fréget. Son album le plus récent, Joie de vivre, est d'ailleurs un tel succès qu'il a été réédité dans une version "en couleurs", le 12 novembre dernier, avec en prime six titres inédits. Une carrière aussi fulgurante, forcément, se construit grâce à un public de fidèles. Mais il arrive que certains dépassent parfois les bornes.

J'étais en train de courir...

Voilà qui explique qu'elle voyage très entourée, dès qu'elle donne un concert ou qu'elle se rend sur un plateau de télévision. "Je pense que ma rencontre la plus mauvaise avec un fan, et qui a débouché plus tard sur le fait que j'ai un garde du corps, maintenant, quand je travaille, c'est un mec qui voulait une photo alors que j'étais en retard et qui m'a tiré les cheveux pour prendre la photo avec moi pendant que j'étais en train de courir, explique Louane à Purepeople. Ça, c'était la pire." Heureusement, toutes les rencontres ne se soldent pas par des actes de violence et la chanteuse tatouée l'assure : elle est très touchée dès qu'elle aperçoit, dans le public, des petites filles.

Il faut dire que son monde a changé, depuis l'époque de la saison 2 de The Voice. Louane, que l'on a connue toute jeune à la télévision, est devenue maman en mars 2020. En couple avec Florian Rossi depuis l'été 2018, elle avait effectivement accueilli sa petite Esmée après avoir vécu une grossesse en toute discrétion. Aujourd'hui, elle jongle entre ses propres titres et ceux que chantent les jouets de son enfant. Si vous voulez entendre Louane interpréter Clément le tracteur des champs, visionnez, au plus vite, la vidéo ci-dessus...

