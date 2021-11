"C'est un tatouage choisi par mon mec !" Louane dévoile un joli clin d'oeil à son chéri Florian Rossi (EXCLU)

Sa passion pour les tatouages n'est un mystère pour personne. Les années passent et Louane s'offre, très régulièrement, de nouveaux motifs. Juste avant d'assurer la promotion de la réédition de son album Joie de vivre (en couleurs), disponible depuis le 12 novembre 2021, la chanteuse était d'ailleurs dans le sud de la France, à Montpellier, pour commencer à encrer l'un de ses bras - le dragon qui commençait à recouvrir son bras était alors inachevé. Et c'est naturellement que la question est venue, lors du tournage : lequel, de ces nombreux dessins qui recouvrent sa peau, est donc son préféré ?

Ca symbolise le reflet d'une relation

Décision difficile, mais c'est le coeur qui parle. "C'est un tatouage qui a été choisi par mon mec, a-t-elle assuré en dévoilant une partie de son dos, à voir dans notre vidéo. C'est un pont qui vient de Rome, avec son reflet. Et ça symbolise le reflet d'une relation, on va dire, pour ne pas rentrer dans les détails." En couple avec Florian Rossi depuis l'été 2018, Louane songerait d'ailleurs au mariage. Si aucune date ne semble avoir été posée, la jeune artiste de 24 ans sait déjà quel titre elle diffusera - ou interprétera - pour ouvrir le bal au bras de son chéri. Il paraît même que les paroles de cette chanson sont en italien...

Combien Louane a-t-elle de tatouages ?

Louane a décidément sa famille dans la peau. Outre ce tendre souvenir d'un séjour romantique à Rome, elle s'est fait tatouer le prénom de sa fille Esmée, née en mars 2020, dans un coeur, au niveau du poignet. On sait qu'elle a également le mot "harmonie" inscrit au-dessus de la poitrine, ainsi que l'expression "fin du game" à l'intérieur de la lèvre inférieure, et que plus de trente tatouages sont ancrés sur son corps. Prochaine folie dans 3, 2, 1...

Propos recueillis par Yohann Turi. Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.