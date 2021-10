Louane dévoile de nouveaux tatouages : l'un d'entre eux à un endroit atypique

Si Louane a toujours refusé de montrer le visage de sa fille, et ce n'est pas prêt de changer, elle a souvent fait quelques confidences sur ce petit être qui a changé sa vie il y a maintenant un an et demi.

Récemment, la nouvelle coach de The Voice Kids (TF1) a évoqué sa grossesse arrivée très vite. "C'est arrivé très naturellement et très rapidement. J'étais sous contraceptif et quand on s'est arrêté, c'est arrivé tout de suite. Assez incroyable, on était tous les deux assez surpris de la situation. Premier cycle ! Du coup j'étais ultra étonnée. On était tous les deux très heureux et très étonnés", expliquait la jeune maman dans le podcast Bliss Stories. Au cours de cet entretien, Louane avait également révélé avoir été souvent malade pendant sa grossesse, avoir eu du mal à appréhender son changement de silhouette - elle n'avait fait qu'une apparition officielle enceinte, à la fin de sa grossesse - et avoir vécu un accouchement délicat. Tout ne s'était pas passé comme prévu pour l'arrivée d'Esmée, qui est restée en siège. A cela s'ajoutait l'absence de Florian Rossi, contraint de rester à la maison en raison du confinement.