Louane, maman : un accouchement difficile, "c'était le truc horrible..."

Louane est une jeune maman et artiste complète. Celle qui s'est fait remarquer dans The Voice en 2013 puis au cinéma dans La famille Bélier, est revenue sur sa nouvelle vie de mère. La chanteuse et comédienne de 24 ans s'est confiée sur sa grossesse surprise et son accouchement complexe dans le podcast Bliss stories.

Alors que Louane et son compagnon, Florian Rossi souhaitaient devenir parents, la jeune chanteuse avoue qu'elle n'a pas connu de difficultés particulières pour tomber enceinte. "C'est arrivé très naturellement et très rapidement. J'étais sous contraceptif et quand on s'est arrêté, c'est arrivé tout de suite. Assez incroyable, on était tous les deux assez surpris de la situation. Premier cycle ! Du coup j'étais ultra étonnée. On était tous les deux très heureux et très étonnés", explique celle qui partage sa vie avec le musicien de 31 ans.

L'interprète de On était beau poursuit son récit, énumérant les difficultés qui sont intervenues après avoir appris qu'elle était enceinte : "J'ai été malade très vite, longtemps. Pendant plus que le premier trimestre. Je vomissais mais pas beaucoup. Beaucoup de nausées. C'était toute la journée, se sentir vaseux pendant 4 mois et demi, c'est insupportable !"

Louane, qui a parfois été victime de grossophobie, a ensuite parlé des changements corporels, notamment de sa prise de poids. "J'ai pas aimé devoir m'habiller, j'ai pas aimé sortir. Je me sentais pas à l'aise. Aller dans un magasin de fringues où les rayons ne sont pas faits pour les femmes enceintes ou les personnes grosses tout simplement, j'ai ressenti un sentiment d'injustice. Je me sentais pas bien dans mon corps. Bien sûr qu'il y a eu des moments incroyables mais c'est 15% de bonheur pour le reste..."