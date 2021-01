Louane célèbre son autre "maman", Marina Foïs : "Merci de me conseiller, m'aider"

Parfois, on découvre des amitiés insoupçonnées entre nos personnalités favorites. Après Jean Reno et Jay-Z ou encore, Stéphane Plaza et Wejdene, on découvre queLouane et Marina Foïs se sont liées d'une amitié étroite. Alors que l'actrice fête son 51e anniversaire ce 21 janvier 2021, la chanteuse lui a adressé de tendres mots sur Instagram, tout en dévoilant plusieurs selfies à deux.

"Joyeux anniversaire à cette femme que j'ai la chance de compter parmi mes proches. Merci de me conseiller, de m'aider, de me raisonner parfois, de me faire rire souvent et de m'accompagner dans la vie. Je t'aime et t'es la plus belle", a écrit Louane sur Instagram. "Mon cher petit tendre et bel amour, ma petite poupée, ma belle beauté", commenté Marina Foïs. Une amitié visiblement faite d'admiration mutuelle et de mots doux.

Louane et Marina Foïs se sont rencontrées sur le tournage de La famille Bélier, réalisé par le mari de la comédienne, Eric Lartigau. Orpheline, la jeune chanteuse a vu en Marina Foïs une véritable figure maternelle. Un article du Monde expliquait même qu'elle l'appelait "maman". "À Paris, elle cuisine pour ses amis, mélangés à sa sauce autour de sa grande table. Il y a la chanteuse Louane, jeune fille cabossée et talentueuse, qui remplit les Zénith, qu'elle a prise sous son aile depuis son rôle dans La Famille Bélier, film d'Eric Lartigau qui a comptabilisé plus de 7,5 millions d'entrées. Louane, qui est orpheline, l'appelle maman", détaillaient nos confrères lors d'un portrait de l'actrice.