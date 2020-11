Louane : De quoi sont morts ses parents ?

En 2014, le box-office était pris d'assaut pour La famille Bélier, énorme succès inattendu avec 7,5 millions d'entrées. C'est l'occasion pour le grand public de découvrir Louane, jeune chanteuse passée un an plus tôt dans The Voice, qui obtient grâce à son rôle un César du meilleur espoir féminin. Mais si le succès lui fait sans doute tourner la tête, son coeur est toutefois toujours un peu serré à cause d'un drame atroce : la mort de ses deux parents.

En effet, à seulement 17 ans Louane se retrouve orpheline. Son père Jean-Pierre Peichert est mort le 20 février 2013 après un combat contre la maladie ayant tout juste le temps de la voir apparaitre à l'antenne de TF1 dans The Voice. A l'époque, lors d'un prime au cours duquel elle avait chanté le titre Imagine de John Lennon, elle déclarait alors : "C'était sa chanson préférée. Il m'avait demandé de chanter cette chanson à son enterrement et c'est ce que j'ai fait. Ce soir je dois rendre fier mon papa, ce serait pour moi l'aboutissement de toutes ces semaines de travail." Son papa, d'origine allemande et polonaise, n'avait que 59 ans au moment de son décès. Il était le chef d'entreprise de SCAD Assurances à Hénin-Beaumont.

Déjà marquée par cette terrible perte, Louane perd ensuite sa maman Isabel Peichert - née Pinto Dos Santos - le 28 avril 2014. Sa mère, d'origine portugaise, était directrice générale de SCAD Assurances, l'entreprise familiale. Elle aussi emportée par la maladie, elle n'avait alors que 50 ans. Dans les pages de Télé 7 Jours, Loune avait évoqué sa maman, avec laquelle elle avait eu une relation compliquée quand elle était ado. "Ma mère a fait du mieux qu'elle pouvait et moi, j'étais insupportable", disait-elle en octobre dernier.

En 2018, dans l'émission Sept à Huit, la jeune maman d'Esmée avait brièvement évoqué la mort de ses deux parents. "À moins que ça serve une cause, je trouve ça un peu pathos de parler de ça. Ce ne sera jamais ma signature, ce ne sera jamais une carte que j'utilise (...) Ma mère m'a transmis le goût du travail (...) Et mon père avait un coeur énorme (...) J'y pense tous les jours, c'est normal. Mais je vis avec. Et je sais qu'ils sont là malgré tout", disait-elle.