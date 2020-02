Louane Emera favorisée pour son César ? Alain Terzian en cause, 5 ans après

À dix jours de la cérémonie des César 2020, le départ de son directeur Alain Terzian continue d'occuper l'espace médiatique. Le 15 février, au lendemain la démission collective de la direction et du conseil d'administration de l'Académie, Le Monde a publié une enquête sur les pratiques a priori peu équitables de l'ex-président des César. Il aurait notamment favorisé Louane Emera, récompensée du César du Meilleur espoir féminin en 2015 pour son rôle dans le film La Famille Bélier.

Un membre de la commission chargée de présélectionner les Révélations a raconté à nos confrères : "Il a déboulé au début d'une réunion et nous a balancé : 'Ajoutez Louane Emera, elle y est d'office !' Ça nous a coupé la chique. C'est rageant, parce qu'on fait ça sérieusement, on regarde les films... Mais c'est dans le règlement : Terzian a le droit d'ajouter des noms à notre liste. Il gère tout. Ça fait beaucoup pour un seul homme." Même si Alain Terzian n'a pas directement permis à la jeune comédienne et chanteuse de repartir avec la précieuse statuette, puisque ce sont les 4000 membres de l'Académie qui votent, il aurait malgré tout abusé de sa position pour influencer les nominations.

Comme l'a précisé le communiqué officiel d'Alain Terzian, annonçant sa démission et celle de ses administrateurs le 13 février dernier, une assemblée générale sera convoquée après la cérémonie du 28 février pour élire une nouvelle direction. Même si cette décision radicale permettra certainement de calmer les tensions le jour J, les douze nominations du film J'accuse de Roman Polanski laissent présager une ambiance particulière dans la salle Pleyel, où se tiendra la 45e cérémonie des César, animée cette année par Florence Foresti.