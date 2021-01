Marina Foïs face au tournage atypique du film "Enorme" : "On ne peut pas faire mieux"

Entre deux confinements et fermetures des cinémas, certains spectateurs ont pu découvrir la comédie Énorme sur grand écran, lors de sa sortie le 2 septembre 2020. Pour les autres, il n'aura pas fallu attendre bien longtemps puisque le film co-écrit et réalisé par Sophie Letourneur est d'ores et déjà disponible en VOD ! L'occasion de voir ou revoir l'amusante complicité qui lie les deux acteurs de ce long-métrage détonnant : Marina Foïs et Jonathan Cohen.

Dans cette comédie, Frédéric veut un bébé, mais sa compagne Claire elle n'en a jamais voulu et ils étaient bien d'accord là-dessus. Ça lui prend d'un coup à 40 ans : il commet l'impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Un scénario pour le moins original qui a déjà séduit (et fait réfléchir) plusieurs milliers de spectateurs dès sa sortie en salles obscures, et qui devrait en amuser au moins tout autant depuis le confort de leur salon.

Le film Énorme flirte avec le documentaire puisque Sophie Letourneur et son équipe ont tourné pendant un mois à l'hôpital avant de commencer le tournage avec les comédiens. Le personnel s'est prêté au jeu, certains se laissant filmer pendant un véritable examen médical, d'autres, comme les sages-femmes, improvisant à partir de séquences écrites préalablement. Une façon de faire atypique qui n'a pas manqué de séduire Marina Foïs !

"Les acteurs non-pros, c'est merveilleux. Nous les professionnels, après un certain nombre d'années, on peut devenir habiles. Moi, je n'aime pas ça, la comédienne avait-elle confié à L'Echo en septembre dernier. Je préfère une certaine forme de brutalité ou de maladresse, qui nous raccroche toujours à une vérité. Les non-pros, ils vous tiennent éveillé. Et dans le contexte technique très précis d'un hôpital, les gestes et les mots de vrais professionnels, on ne peut pas faire mieux."