Louane mal préparée face à Johnny Hallyday, elle a pris "la plus grande claque" de sa vie

Dans le numéro du samedi 10 juillet 2021 de 50' Inside (TF1), Louane Emera est revenue sur une date clé de sa carrière : son duo avec Johnny Hallyday. Face à Nikos Aliagas, la maman d'Esmée s'est épanchée sur ce moment qu'elle n'oubliera jamais. De prime abord très à l'aise avant de rejoindre le Taulier sur scène pour chanter une de ses chansons, L'Idole des jeunes (1962), Louane a confié n'avoir pas vraiment préparé cette performance. "Je pense que c'est la plus grande claque que je me suis prise de toute ma vie", a d'abord exprimé l'artiste, nostalgique.

"Je suis arrivée sur cette télé, vraiment les mains dans les poches. C'est très rare que je n'ai pas travaillé quelque chose", a-t-elle poursuivi, et alors là, j'étais persuadée que ça allait être tranquille. Donc je n'avais pas bossé la chanson plus que ça." Toutefois, bien qu'elle n'ait pas senti le trac avant d'entrer en scène, comme de nombreux artistes, cette dernière a vite été rattrapée par cette habitude lorsqu'elle s'est confrontée à Johnny Hallyday en personne dans les loges. "J'ai été incapable de parler", a-t-elle ajouté en voyant le rockeur - bientôt mis à l'honneur -. "Et alors la petite gamine qui en avait rien à faire cinq minutes avant, ça a calmé les choses", a-t-elle ensuite expliqué, visiblement encore un peu embarrassée de ne pas avoir été plus préparée.

Il a été, à chaque moment, adorable

Et de poursuivre :"Et en plus, comme je n'avais pas assez bossé, on a refait la chanson, je pense six fois. Sept fois." Un événement humiliant pour la jeune artiste, alors en début de carrière, dont elle en garde néanmoins un très bon souvenir. "Et il a été, à chaque moment, adorable", s'est-elle souvenue. Un moment fort en émotions qu'elle gardera sûrement en mémoire pendant toute sa vie. "Honnêtement, je pense que c'est l'un des plus beaux moments que j'ai pu vivre sur scène", a partagé la compagne de Florian Rossi.

Forte de cette expérience, Louane a néanmoins confié avoir appris "plein de choses" suite à son duo avec Johnny Hallyday. Ce jour-là, elle a appris "qu'il fallait absolument bosser", "qu'il fallait toujours faire preuve d'humilité" et "le partage". Des leçons qu'elle applique avec brio !

Louane fait partie des nombreux artistes qui rendront hommage à Johnny Hallyday lors du grand concert Que je t'aime organisé par Laeticia Hallyday à l'AccorHotels Arena, à Paris. Ce grand évènement musical sera diffusé sur France 2, pour le plus grand bonheur des fans du Taulier !