Louane cible d'attaques grossophobes : "Je ne peux pas dire que ça ne me touche pas"

Peu importe les disques d'or et les succès, une certaine partie du public préférera retenir la prise ou la perte de poids d'un artiste. Souvent victime de grossophobie sur les réseaux sociaux, Louane Emera était sur le plateau de C à vous (France 5) le lundi 21 juin 2021. Une fête de la musique placée sous le signe de l'acceptation de soi.

Au côté de la chanteuse Yseult, Louane a déploré que des êtres humains perdent encore du temps sur Terre à leur envoyer des messages haineux et insultants. Malgré la débilité de certains, elle reste tout de même touchée par ce genre de commentaires. "À aucun moment je suis arrivée en disant que j'étais mannequin. Ensuite, je ne peux pas dire qu'en vrai ça ne me touche pas parce que ce serait le plus gros mytho de la Terre. Mais ça ne me touche pas autant", estime-t-elle.

De tout ça, Louane tire une véritable force : apprendre à s'aimer chaque jour un peu plus, un peu mieux. "Je suis triste pour les gens qui passent leur temps à faire ça, c'est le problème. Y'a tellement d'autres choses qu'on peut faire pour se rendre heureux dans la vie que de descendre quelqu'un. Honnêtement, c'est un long parcours mais je m'aime de plus en plus. Je suis très contente de m'aimer, relativise-t-elle. Tu m'aimes pas ? C'est pas grave, on va pas faire notre vie ensemble !".

Bien décidée à ne plus souffrir de ces commentaires, Louane avait déjà rappelé qu'elle n'avait promis à personne de faire une taille 16 ans toute sa vie. "Quoi que je fasse, je serai toujours jugée sur mon corps, sur mon physique et sur mon apparence. Toujours. Pourtant, je ne me souviens pas avoir dit un jour que j'étais une mannequin. Je suis une chanteuse", plaidait déjà la maman d'Esmée (1 an) dans les pages de Simone au début du mois de juin.