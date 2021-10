Louane lookée au bras de son homme Florian Rossi pour le défilé Miu-Miu

Tels Cardi B et Offset, Camilla Cabello et Shawn Mendes ou encore, Beyoncé et Jay-Z, Louane Emera et son compagnon Florian Rossi ont foulé ensemble le photocall du défilé Miu-Miu, à Paris. La marque annexe de Prada a présenté son défilé printemps/été 2022, le mardi 5 octobre 2021 en marge de la Fashion Week parisienne.

La chanteuse française et son homme étaient assortis pour l'occasion, portant tous les deux du rose. En se rendant au défilé à pieds,Louane et Florian Rossi ont croisé le chemin des photographes. L'occasion pour le couple d'artistes de prendre la pose, s'affichant plus complices que jamais. De nombreuses personnalités telles que Léna Situations, Thylane Blondeau, Venus Williams ou encore Lucy Hale étaient également présentes.

Ensemble, les parents d'Esmée avaient une mission : ne rien rater du show pour pouvoir en faire un résumé minutieux pour la version italienne du magazine I-D. Elle a ainsi sélectionné ses deux tenues favorites : une robe de soie bleue près du corps ainsi qu'un ensemble de jupe et de pull court bleu marine. "Je suis trop heureuse d'avoir suivi le défilé Miu-Miu. Voici mes deux looks préférés", a-t-elle fait savoir en story Instagram.

Cette année encore, Miuccia Prada s'est surpassée pour un défilé au regard nouveau sur ce grand retour des années 1990. Avec des jupes ultra ultra courtes, du plissage, des nombrils à l'air ou encore des uniformes, Miu-Miu assume cette opposition avec la formalité tout en créant des looks férocement puissants. De quoi ravir les fans de la maison italienne.