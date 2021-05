Patxi (Star Academy) très discret pendant 9 ans : qu'est-il devenu ?

C'est en 2003 que Patxi Garat a été révélé au grand public. Le charmant blond de 39 ans a participé à la saison 3 de la Star Academy, remportée par Elodie Frégé. Il a ensuite pu lancer sa carrière solo mais, depuis près de dix ans, il avait disparu des radars. Ce n'est que ce vendredi 28 mai 2021 qu'il a fait son grand retour en musique avec l'album En Basque, un album de reprises en langue basque. Pourtant, l'artiste n'a pas chômé ces dernières années.

Patxi Garat a en effet écrit "beaucoup de chansons pour d'autres artistes" comme il l'a confié à nos confrères de Télé Loisirs. Et il s'est plu à le faire. Il a notamment écrit pour Louane, pour son album Chambre 12. "J'ai aussi fait du théâtre dans La Troupe à Palmade pendant plusieurs années. (...) Je n'étais pas vraiment dans l'ombre puisque j'étais au théâtre, y compris dans une pièce que j'ai écrite et jouée pendant six mois avec Alexandra Chouraqui, Le Miracle. Finalement, j'ai continué à avoir ce contact avec les gens et la scène. Mais la musique, effectivement, s'est faite par le biais des autres", a poursuivi l'artiste. Désormais, il compte bien revenir sous le feu des projecteurs avec En Basque. Et l'an prochain, il présentera un nouvelle opus qui s'appelle Biarritz.

Patxi Garat n'a bien entendu pas échappé à une question sur la Star Academy. S'il ne souhaite pas participer de nouveau à un télé-crochet, il ne garde que de bons souvenirs de son passage au château de Dammarie-les-Lys. "La Star Academy était un moment formidable mais je crois qu'il faut une certaine insouciance quand on fait ce genre d'émissions. En tout cas, à l'époque, moi je l'ai vécue comme ça, avec beaucoup de légèreté pour participer à fond. Désormais, je suis très heureux d'avancer à mon rythme et à ma manière. Mais j'aime beaucoup ces émissions : elles nous permettent de découvrir de beaux et grands talents. Chacun son tour, je dirais", a-t-il confié. Depuis, il voit toujours Elodie Frégé et Michal régulièrement.