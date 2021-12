"Elle fait ce qu'elle veut" : Louane maman ultra cool avec sa fille Esmée, confidences rares...

Louane Emera (25 ans) avait créé la surprise en janvier 2020, en confirmant être enceinte de son premier enfant lors d'une sortie officielle. Deux mois plus tard, en mars, elle a donné naissance à sa fille Esmée. Très discrète sur sa vie privée afin de protéger sa fille, la chanteuse qui s'est fait connaître grâce à l'émission The Voice, a fait des confidences à Gala. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle est une maman moderne.

"Je suis une maman louve. Je protège énormément ma fille de toute médiatisation. Je ne vais pas lui imposer quelque chose s'aussi intense, et, de plus, qu'elle n'a pas choisi. Je sais déjà qu'elle va avoir une vie particulière : à l'école, ce ne sera pas facile d'être ma fille par exemple. Du coup, je n'ai pas envie d'en rajouter", raconte celle qui a connu la notoriété très jeune en 2013.

Si elle protège énormément sa fille, Louane Emera n'en est pas moins une maman très détendue et dans l'air du temps. C'est à dire qui prend soin de laisser sa fille s'exprimer. Elle explique : "Je suis une maman cool. Si elle a décidé de mettre des pâtes ou de la peinture sur la tête, elle le fait. C'est du matériel. J'a m'arrange juste pour limiter les dégâts. Vous voyez : je la laisse explorer, expérimenter. Je ne lui impose pas ses jouets ou sa façon de s'habiller. En fait, elle fait ce qu'elle veut. Elle est petite, on s'entend bien ! Ma fille a 20 mois, elle marche, commence à parler et aussi à choisir ses vêtements."

Louane Emera fait aussi le choix de ne pas suivre certains diktats de la société et fait partie de ceux qui optent pour l'éducation non genrée : "Ma fille a des jouets qui peuvent être des bébés, des voitures... elle choisi ce qu'elle aime et ce qu'elle est. Et ça me va très bien. Elle peut porter un jogging et le lendemain, une petite robe à Col Claudine. Comme moi, aujourd'hui je suis très féminine, alors qu'hier, j'étais en streetwear."

Face à ceux qui la critiquent sur sa façon d'être, de faire ou son corps, elle explique que cela ne l'atteint que quelques minutes car sa force, c'est sa famille. "J'ai un mec incroyable, une fille incroyable, je ne vais pas laisser les gens aigris gâcher tout ça." Et elle a bien raison.