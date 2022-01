Louane amoureuse de Florian Rossi : vacances de rêve à l'Alpe d'Huez

Après avoir traversé l'Atlantique en décembre dernier pour des vacances en famille du côté de New York, Louane 25 ans et son compagnon Florian Rossi 31 ans, vivent une nouvelle escapade amoureuse du côté de l'Alpe D'huez dans le chic et charmant Hotel Daria-I Nor.

C'est sur le compte Instagram de la chanteuse Louane que sont tombées ces photos plus ravissantes les unes que les autres. On découvre la chanteuse posant devant de somptueux paysages de montagnes, mais également dans des véritables moments de complicités avec son compagnon Florian Rossi, aussi bien sur les pistes que dans leur chambre

La jeune chanteuse a récemment déclaré qu'elle se posait des questions sur le futur de sa carrière d'actrice et souhaite se concentrer sur la musique. Elle a sorti une réédition "en couleur" de son album Joie de vivre et vient également de finir le tournage de la série Visions pour TF1. Elle donne aussi sa voix pour le film d'animation Belle à l'affiche en salles.