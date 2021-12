Louane lookée en Dior et amoureuse de Florian Rossi : regards plein d'amour sur tapis rouge !

Musique, cinéma, télé... Louane excelle sur tous les terrains. La jeune artiste de 25 ans débarque à nouveau dans nos salles obscures le 28 décembre prochain et se retrouve plongée dans un univers manga. Louane est la voix de Suzu dans Belle, film d'animation du maître dans cet art, Mamoru Hosoda.

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite ville de montagne avec son père. Mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers. Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi fascinante qu'effrayante. S'engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est.

L'avant-première parisienne de Belle s'est déroulée le lundi 6 décembre au Grand Rex, à Paris, et Louane avait fait le déplacement, heureuse se retrouver Mamoru Hosoda. La jolie blonde n'est pas venue seule mais accompagnée de celui qui partage sa vie amoureuse et avec qui elle a accueilli une petite fille prénommée Esmée en mars 2020, lors du premier confinement : son compagnon Florian Rossi. Pour cette sortie en amoureux sur tapis rouge, Louane avait opté pour une petite jupe noire associée à un haut à col roulé porté sous une veste à enfiler Dior. Louane portait également un collier doré avec les initiales de la grande maison française et un petit sac porté à la main. La jeune maman et son amoureux ont échangé plusieurs regards plein d'amour face aux photographes présents pour cette belle soirée cinéma.

Dans une récente interview accordée au Parisien, Louane s'était confiée sur son intérêt et sa proximité avec l'univers des mangas. "À la télévision, quand j'étais toute petite. J'adorais regarder les animés. Surtout les Pokémon, mais aussi W.I.T.C.H., Olive et Tom... Je baigne dans le manga depuis l'enfance", a-t-elle expliqué au quotidien. "J'étais très honorée qu'on me le propose et de travailler avec Mamoru Hosoda, un maître de l'animation. Au-delà du manga, je suis fascinée par la culture japonaise, et ça m'a permis de m'en rapprocher encore un peu plus", a-t-elle également ajouté au sujet de son nouveau projet qui l'enchante tant.