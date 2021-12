Louane avec Florian Rossi et leur fille Esmée à New York : grand voyage stylé en famille !

Par Holo Han Rédacteur Comme celui de la série My Holo Love, Holo le journaliste se fait discret. Il observe l'actualité mode, musique et sport, et l'analyse dans les moindres détails…

Louane et son compagnon Florian Rossi se trouvent actuellement à New York. Le jeune couple d'artistes a fait le voyage avec leur fille Esmée qui découvre cette grande ville du haut de ses 1 an et demi. Louane s'est montrée en balade avec elle sur Instagram.

La fièvre des fêtes de fin d'année se répand chez les stars ! Louane pourrait passer les siennes à New York. La chanteuse y profite de petites vacances avec son chéri Florian Rossi et leur fille Esmée. La craquante famille brave le froid pour se balader dans la Grosse Pomme... "Il fait froid à New York", écrit justement Louane sur un selfie la montrant habillée d'une polaire Kith et coiffée de nattes. Cette météo, Louane et Florian Rossi l'ont bravée ce lundi 20 décembre pour se balader près du quartier de SoHo. Sur une des images postées par la chanteuse (à voir dans le diaporama), elle pousse leur fille, confortablement installée en poussette. Lundi soir, Louane et Florian ont visiblement fait une sortie en amoureux. La jolie blonde a sorti le grand jeu pour l'occasion.

Louane et Florian Rossi sont en couple depuis 2018. Ils se sont rencontrés pour la première fois l'année précédente, rencontre que Louane a décrite dans le podcast Bliss Stories. "C'était en 2017, en juillet ou en août 2017. Je suis entre mon premier et mon deuxième album, mon deuxième album va sortir à l'automne, et je vais commencer une nouvelle tournée, justement je le rencontre pour qu'il joue pour moi. C'était un vrai coup de massue. Le vrai coup de foudre à sens unique, avait-elle expliqué. Il était avec quelqu'un donc pour moi ce n'était pas possible. Je pense que ça s'est vu à quelques petits moments mais j'ai fait en sorte que ça ne se capte pas." Leur fille Esmée est venue au monde en mars 2020. La flamme brûle toujours entre les deux jeunes parents, comme en témoigne cet acte que Louane a réalisé, enceinte, pour Florian Rossi. "J'ai fait plus de vingt heures d'avion sur un coup de tête, enceinte, pour retrouver mon mec, pour genre cinq jours", s'est souvenue Louane dans l'émission Tchi Tcha sur Canal+ pour assurer la promotion du film Belle, prévu en salles le 29 décembre prochain.