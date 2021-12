Louane amoureuse : elle dévoile cette folie faite par amour pour son chéri Florian

L'histoire d'amour entre Louane et son chéri Florian Rossi, est sans égale. Éperdument amoureux l'un de l'autre, ces derniers se le prouvent constamment au quotidien. Pour preuve, ce vendredi 3 décembre 2021. La chanteuse et comédienne de 25 ans était l'invitée de l'émission Tchi Tcha sur Canal+ pour assurer la promotion du film Belle, prévu en salles le 29 décembre prochain. Et sur le plateau de l'émission, cette dernière est revenue sur cet acte qu'elle a entrepris par amour.

Face à la journaliste Laurie Cholewa, curieuse de connaître la chose la plus folle qu'a réalisé Louane dans sa vie, la jeune chanteuse a dévoilé une anecdote pour le moins surprenante. "J'ai fait plus de vingt heures d'avion sur un coup de tête, enceinte, pour retrouver mon mec, pour genre cinq jours", s'est souvenue la mère d'Esmée (née en mars 2020). Une belle preuve d'amour de la part de la mère de famille qui ne tarit jamais d'éloges à l'égard de celui qui partage sa vie.

"Coup de foudre à sens unique"

Précédemment reçue dans le podcast Bliss Stories, Louane s'était exprimée sur sa première rencontre avec celui qui partage son quotidien aujourd'hui. "Je l'ai rencontré, c'était en 2017, en juillet ou en août 2017. Je suis entre mon premier et mon deuxième album, mon deuxième album va sortir à l'automne, et je vais commencer une nouvelle tournée, justement je le rencontre pour qu'il joue pour moi. C'était un vrai coup de massue. Le vrai coup de foudre à sens unique", avait-elle expliqué, avant de poursuivre, non sans révélations : "Après j'ai été si bête, c'était horrible, j'étais avec ma manageuse, on lui posait des questions (...) J'étais incapable de les poser. Il a été engagé tout de suite."

Seul bémol, son actuel compagnon était à l'époque en couple. Dès lors, Louane s'est réfugiée dans le silence le plus complet. "Huit mois de secrets, de ne rien dire et de tout garder pour moi (...) Il était avec quelqu'un donc pour moi ce n'était pas possible. Je pense que ça s'est vu à quelques petits moments mais j'ai fait en sorte que ça ne se capte pas", avait-elle ensuite indiqué.