Louane prête à abandonner sa carrière d'actrice ? "Mon métier, c'est la musique..."

Entre la musique, le cinéma et l'éducation de sa petite Esmée, Louane ne s'arrête jamais ! Alors qu'elle vient de sortir la réédition "en couleurs" de son album Joie de vivre, et qu'elle a bouclé le tournage de la série Visions pour TF1, la jeune artiste est à l'affiche du film d'animation Belle, en salles en France depuis le 29 décembre 2021. Dans cette production japonaise,, elle interprète deux personnages, parlés et chantés, qui lient à la perfection ses deux passions. Mais à choisir, la compagne de Florian Rossi se tournerait vers les partitions, plutôt que les scénarios, sans hésiter.

J'aime énormément jouer mais...

"Le cinéma est clairement moins important que la musique, explique Louane au magazine Première. Et ça ne le sera sans doute toujours. Attention, j'aime énormément jouer mais mon métier, c'est la musique. Parce que je peux y développer mes projets de A à Z et contrôler les choses. Cette maîtrise me permet de me sentir toujours mieux dans un studio d'enregistrement que sur un plateau de cinéma et donc pour l'instant de m'y épanouir plus."

Dans le cinéma, je suis beaucoup plus dans l'apprentissage

Le public a été charmé par Louane, tout autant dans la deuxième saison de l'émission The Voice que dans le film La Famille Bélier. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que la jeune femme de 25 ans s'adonne à l'art du doublage puisqu'elle avait prêté ses cordes vocales aux personnes des Trolls, de Sahara et des Indestructibles 2 - elle est la voix française de Violette. "Dans le cinéma, je suis beaucoup plus dans l'apprentissage alors que j'ai pris mes premiers cours de chant à 8 ans, ajoute-t-elle Je faisais certes le clown chez moi à cet âge-là, mais je ne suis pas sûre que ça compte !" L'aventure du septième art semble bien loin de s'arrêter pour Louane. Et quelle plus belle nouvelle, en ce début d'année ?

Retrouvez l'interview intégrale de Louane sur le site de Première.fr.