Louane folle de Florian Rossi : révélations sur son "mec incroyable"

Depuis le 22 décembre, il est possible d'avoir accès à l'adaptation audio du roman jeunesse Corba - Lîle du mage de Rémi Faure. C'est Louane qui a été choisie pour conter ce récit d'aventure. Une grande première pour la chanteuse et actrice de 25 ans qui lui vaut de faire une tournée promotionnelle. Mais forcément, lorsque Louane se trouve en interview, difficile pour elle d'échapper à des questions sur sa vie privée étant maman d'une petite Esmée (née en mars 2020) et étant en couple avec le musicien Florian Rossi.

Louane n'a d'ailleurs pas hésité à faire l'éloge de son chéri lors de son entretien avec Gala paru ce jeudi 30 décembre 2021. "Globalement, je suis droite dans mes bottes, je suis bien dans ma vie. Je suis heureuse. J'ai un mec incroyable, une fille incroyable", a-t-elle résumé auprès de nos confrères. Avec Florian, Louane a véritablement trouvé une épaule sur laquelle se reposer et un bel équilibre. "Pour tout dire, il s'occupe presque plus de notre fille que moi", avoue la jolie blonde. Et d'ajouter : "À la maison, on ne se pose jamais ce genre de questions. Qui fait la vaisselle ? Qui fait le ménage ? Nous sommes dans un rapport égalitaire. C'est tout à fait naturel. Je sais à quel point je suis chanceuse ! Je vis dans un véritable cocon".

C'est en 2017 que les chemins de Louane et Florian Rossi se sont croisés pour la première fois. Le musicien était alors en couple et Louane avait de son côté eu un véritable coup de foudre pour lui. "Je l'ai rencontré, c'était en 2017, en juillet ou en août 2017. Je suis entre mon premier et mon deuxième album, mon deuxième album va sortir à l'automne, et je vais commencer une nouvelle tournée, justement je le rencontre pour qu'il joue pour moi. C'était un vrai coup de massue. Le vrai coup de foudre à sens unique", avait-elle expliqué dans le podcast Bliss Stories, avant de poursuivre : "Après j'ai été si bête, c'était horrible, j'étais avec ma manageuse, on lui posait des questions (...) J'étais incapable de les poser. Il a été engagé tout de suite." Mais Florian Rossi est en couple à ce moment-là ce qui a été très compliqué pour la nouvelle coach de The Voice Kids. "Huit mois de secrets, de ne rien dire et de tout garder pour moi (...) Il était avec quelqu'un donc pour moi ce n'était pas possible. Je pense que ça s'est vu à quelques petits moments mais j'ai fait en sorte que ça ne se capte pas", a-t-elle expliqué. Finalement, ils ont fini par se mettre en couple et en mars 2020 leur petite fille Esmée est née.