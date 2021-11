Louane en larmes dans The Voice Kids : "J'ai dû quitter le plateau"

Louane Emera fourmille de projets. En plus d'être nommée trois fois aux NRJ Music Awards, dont la cérémonie se tiendra samedi 20 novembre 2021 à Cannes, elle dévoile la réédition de son dernier album Joie de vivre, avec six nouveaux titres. Elle a aussi le plaisir de faire partie du jury de la prochaine saison de The Voice Kids, un sujet sur lequel elle s'est confiée auprès du Parisien.

Nouvelle aventure et surtout, retour aux sources pour Louane Emera. Elle participe à l'édition enfant de l'émission qui l'a fait connaître en 2013, non pas en tant que candidate cette fois, mais en tant que jurée. Elle a en effet la lourde tâche de sélectionner des Talents dans son équipe, aux côtés de Julien Doré, Patrick Fiori et Kendji Girac. Une mission pas toujours simple à gérer émotionnellement.

"J'ai accepté car j'adore les enfants. Au début, je ne rigolais pas, il y a des moments où j'ai fini en larmes et où j'ai dû quitter le plateau tellement je ne sais pas su gérer mes émotions. Quand je me suis assise dans le fauteuil, j'ai cherché ma légitimité pendant une bonne journée (rires)", a-t-elle confié au Parisien. Nul doute que Louane sera une coach parfaite pour les enfants qui constituent son équipe, des images que les téléspectateurs de TF1 devraient découvrir prochainement, sur TF1.

La maman d'Esmée apparaîtra également sur la première chaîne dans une série centrée sur un petit garçon. "Je joue une psychologue qui l'accompagne", a-t-elle précisé. Louane a aussi un "gros projet à venir pour le cinéma", dont le tournage débutera l'an prochain. Mieux vaut donc que les personnes qui souhaitent travailler à ses côtés prennent rapidement un rendez-vous, car son planning est déjà complet pour les trois prochaines années. "J'ai arrêté de paniquer sur le fait que cela s'arrête un jour. Et je n'accepte pas tout, j'ai refusé Danse avec les stars car ce n'est pas mon délire. Je ne comprends pas pourquoi je m'imposerais des choses qui me mettraient mal à l'aise. Je me respecte, j'ai mis du temps, mais je me respecte", a-t-elle conclu.