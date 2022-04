Iris Mittenaere sexy à Coachella : fesses nues et cheveux roses, elle ose un look très "futuriste"

"Sculpturale" selon Alexandra Rosenfeld (Miss France 2006), Iris Mittenaere s'est transformée en princesse manga pour le festival Coachella 2022. Le 16 avril 2022, l'ancienne Miss France élue en 2016 a dévoilé son look futuriste pour la première journée des festivités.

Habillée avec une combinaison Mugler noire, celle-ci comporte plusieurs zones de transparence qui laisse se découvrir con corps (et même ses fesses !). Très sensuelle, la jolie brune porte deux couettes hautes et a teint ses cheveux en rose. En légende des différents clichés postés sur Instagram, elle écrit : "Coachella day 1. Just came from the future" ("Coachella, Jour 1. Tout juste débarquée du futur").

"On aime ce look !" ajoute Flora Coquerel (Miss France 2014). D'autres internautes ont également félicité la jeune femme pour cette tenue très sexy. "Bombe", "Ce style de coiffure te va trop bien", "Oh waouhhh mais quel look d'enfer !!! J'adore ! T'es vmt waouhhh!!!! Et ces cheveux roses ça te va trop bien", "Admirable Iris, un bijou", "Mamamia bellissima", "Attention les stars américaines ont de la concurrence", "En mode Lara Croft, Tomb Raider", peut-on lire en commentaires.