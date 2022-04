Mask Singer : Kev Adams gêné face à Sylvie Tellier, qui balance des anecdotes embarrassantes !

Depuis le lancement de la nouvelle saison de Mask Singer, Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams soupçonnaient Sylvie Tellier de se cacher sous le costume du Caméléon. Ce vendredi 15 avril, les enquêteurs ont découvert qu'ils avaient raison. Après la découverte de Pierre Palmade en cosmonaute, Sylvie Tellier a donc fait tomber le masque et elle était loin d'en être déçue : "Vous m'avez tellement fait rire, tout y est passé. J'adore ! Je me suis éclatée, j'ai trouvé ça génial ! J'adore vivre des expériences, je trouve ça fantastique. C'est la magie de la télé." Les membres du jury ont tous eu leur petit mot envers Sylvie Tellier, même Kev Adams, qu'elle connaît bien mieux que les autres.

Avant que Sylvie Tellier ne soit officiellement démasquée, Kev Adams parlait déjà de la possibilité de trouver la directrice du comité Miss France sous le costume. Une hypothèse qui l'a fait rire, lui qui, apparemment, lui en faisait voir de toutes les couleurs il y a quelques années : "Kev, je le connaissais déjà. Tout ce qu'il a dit était vrai, a déclaré Sylvie Tellier. À chaque fois que je l'ai croisé, je l'ai viré d'une chambre ! Ça, c'était vrai !" Ces propos, l'humoriste de 30 ans n'a pu que les confirmer : "Je t'avoue que je ne connaissais pas du tout Sylvie dans cet égard, l'égard rigolo, l'égard caméléon. Moi, je connaissais Sylvie : 'Kev, il faut rentrer chez toi maintenant, ça suffit'." Amusée par l'anecdote, Sylvie Tellier en a rajouté une couche, affirmant qu'elle lui demandait régulièrement d'arrêter de "gratter à la fenêtre."

Ce n'est pas Sylvie Tellier que Kev Adams cherchait à rejoindre. En 2017, le grand copain de Gad Elmaleh était en couple avec Miss France 2016 puis Miss Univers 2016, Iris Mittenaere. Une relation interrompue après un an d'amour. Les ex sont restés en bons termes, comme l'affirmait le principal intéressé dans Paris Match : "Encore aujourd'hui, nous avons une très belle relation, j'ai toujours beaucoup d'amour pour elle. [...] Parler d'elle sur scène, c'était aussi ma façon de lui faire comprendre que je suis terriblement fier d'être sorti avec une fille comme elle."

Iris Mittenaere a depuis refait sa vie. La reine de beauté, devenue animatrice sur TF1, partage la vie de l'entrepreneur Diego El Glaoui depuis près de trois ans. Kev Adams, lui, est toujours célibataire. Récemment invité dans C à Vous, il se faisait même réprimander pour avoir ouvertement dragué sa voisine pendant la chronique de Mohamed Bouhafsi. En amour, Kev Adams est prêt à tout.