"Ca restera à vie dans notre histoire" : Iris Mittenaere et Diego partagent un grand bonheur

La 33e édition du Trophée Andros, la plus grande course auto sur glace au monde 100% électrique, touche bientôt à sa fin. C'est le 29 janvier 2022, au Puy-de-Dôme qu'elle se clôturera. En attendant, ce week-end était bien chargé à Lans-en-Vercors (Isère) et a été marqué par un grand moment pour Iris Mittenaere et surtout, son compagnon Diego El Glaoui.

Des personnalités ont été conviées le week-end du 21-22 janvier 2022 à Lans-en-Vercors pour la suite de la compétition. Le pilote de moto Alexandre Giroud, l'ancienne Miss France (2018) Maeva Coucke ou l'animateur Vincent Cerutti ont fait le déplacement pour vivre des moments exceptionnels en dehors ou sur la piste. Diego El Glaoui a également répondu présent et, sans surprise, c'est avec la belle Iris Mittenaere qu'il a fait le déplacement. Miss France et Miss Univers 2016 a ainsi pu voir son cher et tendre faire l'une des courses.

Diego El Glaoui a en effet participé à la course Andros Stars. S'il a terminé deuxième lors de la première session, il est arrivé en première position lors de la première. Ainsi, l'homme d'affaires de 34 ans qui est notamment à la tête de sa société SMG Conseil a eu la chance de recevoir un beau trophée. Et Iris Mittenaere n'a rien loupé de cet instant magique.

La jeune femme de 28 ans n'a d'ailleurs pas caché sa fierté en réalisant un post sur son compte Instagram. Elle a posté une photo sur laquelle on peut la voir embrasser Diego sur la joue. Ce dernier pose avec un grand sourire, en tenue de pilote et adossé contre sa voiture, son trophée à la main. "Fière de toi @tropheeandros. Quel bonheur de partager ces moments là avec toi, de découvrir nos passions mutuelles ! Te remettre la coupe de la victoire restera à vie dans notre histoire", peut-on lire en légende de la publication. Touché, le charmant brun a répondu : "Gagner, c'est bien. Mais gagner avec toi à mes côtés, ça n'a pas de prix."