Iris Mittenaere : cette belle déclaration faite par son chéri Diego El Glaoui

Invitée sur le plateau de La chanson secrète, diffusée sur TF1 ce samedi 27 novembre 2021, Iris Mittenaere n'a pas su contenir son émotion. Pour cause, l'ancienne Miss France a reçu une belle déclaration - face caméra - de la part de son compagnon Diego El Glaoui, avec la complicité de plusieurs amis.

Suite à la performance de Vitaa et Slimane - aujourd'hui séparés - sur la chanson Avant Toi, Iris Mittenaere a pu compter sur la présence de plusieurs proches, dont Amandine Petit qui avait fait le déplacement pour son amie. Mais une fois la chanson terminée, celle qui a été sacrée Miss Univers a pu retrouver l'homme qui partage sa vie. Et durant son intervention, son chéri lui avait apporté une déclaration qu'elle s'est empressée de partager sur le plateau : "Mon amie, mon amour, mon âme-soeur et je le sais, un jour, ma femme. Je t'aime Diego."

Une véritable déclaration que Diego a souhaité déclaré devant tous les téléspectateurs. "Je pense que quand on aime quelqu'un, on essaye de lui déclarer son amour tous les jours", a ensuite déclaré le jeune homme. Une belle attention qui s'est vite suivie par les interrogations de Nikos Aliagas qui s'est vite interrogé sur une future demande en mariage. "Faut faire votre votre demande officiellement pour qu'elle dise 'oui'", lui a vite rappelé l'animateur. Une remarque qui a rapidement été mise de côté...

Diego, un homme amoureux

Sous le charme de sa bien-aimée, Diego El Glaoui l'a prouvé à maintes reprises. En octobre dernier, à l'occasion du défilé de la marque Étam, ce dernier ne s'est pas privé de vanter l'apparition de sa compagne. Vêtue simplement d'un body, l'ancienne Miss France a subjugué non seulement l'assistance mais surtout son chéri.