Nikos Aliagas et Jenifer sont-ils proches ? Réponse sans détour

Leurs chemins ne cessent de se croiser depuis la première saison de la Star Academy, en 2001. Jenifer et Nikos Aliagas ont créé des liens très forts, au fil des années. A tel point que le présentateur-star de TF1, qui fête cette année ses 20 ans de carrière, considère la chanteuse de 38 ans comme un membre à part entière de sa famille. Alors que la saison inédite de The Voice : All Stars touche bientôt à sa fin, le journaliste âgé de 52 ans a dit toute son affection à l'interprète d'Au soleil. Dans les pages de Télé Loisirs, il a confié : "D'un regard, on se comprend. On se connaît tellement bien qu'on n'a même pas besoin de se parler pour savoir ce que l'autre pense ou ressent. Je la considère sincèrement comme ma fille."

Ne tarissant pas d'éloges à l'égard de la maman d'Aaron, de Joseph (17 et 7 ans) et d'un petit garçon né en mai dernier de son union avec son époux Ambroise Fieschi, Nikos Aliagas poursuit. "Elle a tout compris de ce métier, elle a survécu à tout, elle trace son chemin. C'est une femme exceptionnelle." Il faut dire que Jenifer a pu compter sur le soutien infaillible de son public, qui lui est resté fidèle depuis sa victoire du télé-crochet.