Nikos Aliagas fête ses 52 ans : photo d'enfance inédite et "pensée émue" pour Grégory Lemarchal

Bon anniversaire Nikos Aliagas ! Ce jeudi 13 mai 2021, le présentateur de TF1 fête ses 52 ans. Pourtant, c'est lui qui a fait un beau cadeau à ses abonnés Instagram en partageant une photo d'enfance inédite. Il a également eu une pensée pour ses parents, ainsi qu'à Grégory Lemarchal.

Ce matin, Nikos Aliagas est remonté dans le temps à l'occasion de son anniversaire. Afin de faire plaisir à ses fans, le présentateur de The Voice et 50 Minutes Inside a posté une photo en noir et blanc de lui bébé. On peut le découvrir emmailloté et il affiche son sourire légendaire. Un hochet et placé non loin de lui. Une publication devant laquelle il est difficile de ne pas craquer.

"#Paris 52 années. Merci Andréas, merci Haroula. Merci la vie. #instanikos", peut-on lire en légende. Pour cet événement spécial, Nikos Aliagas n'a pas manqué de faire honneur à ceux sans qui il ne serait pas de ce monde aujourd'hui : son papa Andréas, décédé en 2018, et sa maman Haroula, dont il est très proche. Une belle attention qui devrait encore plus toucher les internautes.