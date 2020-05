Nikos Aliagas, son papa mort il y a trois ans : "Le temps n'efface rien"

Le 9 mai sera toujours une date spéciale pour Nikos Aliagas car c'est un 9 mai que le célèbre animateur et photographe a perdu son père Andréas. Trois ans après la mort de son papa, l'homme de 50 ans a publié une sublime photo prise par lui de son père et un texte d'une grande beauté.

"Andréas Aliagas + 21 mai 1938 - 9 mai 2017 Trois ans déjà. Le temps n'efface rien, il nous apprend à aimer sans vouloir posséder. Mon père n'est plus parmi nous, mais il est toujours en nous, comme un souffle, une petite voix indispensable. Je crois en l'immortalité de l'âme même si je ne peux plus trinquer en silence avec lui en regardant la lagune de Stamna, comme ce mois d'août 2008. Je le taquinais sur la taille de son petit ongle, il me disait que sa main de tailleur était son outil et que pour maîtriser le fil et l'aiguille il avait besoin de ses ongles. 'Tout est question d'équilibre dans la maîtrise du geste', disait-il, 'je me fous de savoir si c'est beau pour les autres'. Il était comme ça, mon père, il ne cherchait pas à plaire, il était lui-même dans toutes circonstances. Loin des couards et des tartuffes, un bonhomme cash et libre, un mec. Paix à ton âme, Andréa bois un verre de nectar pour nous de là où tu es. Je porte encore en moi ton exil et ton rêve d'Ulysse. Que la terre de Stamna te soit légère", a-t-il écrit. le père de Nikos Aliagas est mort à l'âge de 78 ans après avoir longuement et très courageusement lutté contre la maladie

Très famille, Nikos Aliagas est en couple avec la belle Tina Grigoriou. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Agathe (7 ans) et Andréas (3 ans), qui porte donc le même prénom que son grand-père. Pendant le confinement, les internautes ont pu d'ailleurs voir le visage d'ange du petit garçon. Ce dernier avait fait irruption lors d'un live organisé sur Facebook et présenté par son père.