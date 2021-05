Nikos Aliagas à l'honneur loin des plateaux : ses photos de Parisiennes saluées par Anne Hidalgo

Tous les musées sont fermés et la culture est à l'arrêt, mais Nikos Aliagas a trouvé une idée ingénieuse pour contourner la crise sanitaire. Après avoir dévoilé plusieurs séries de photographies comme Âmes grecques, Les mains et Urbanités en 2015 et 2016, l'animateur a choisi de rendre hommage aux femmes de la capitale dans une nouvelle exposition baptisée Parisiennes.

Du 20 avril au 10 mai 2021 à Paris, une série de 35 clichés inédits en noir et blanc, et en format géant, sont exposés sur 24 panneaux disposés sur les grilles de l'Hôtel de Ville, le long de la rue de Rivoli. Une exposition gratuite en plein air à laquelle s'est également rendue Anne Hidalgo, le 4 mai 2021. Très admirative des clichés, la maire de Paris n'a pas manqué de prendre la pose avec l'animateur de The Voice et La Chanson Secrète.

Consacrée aux femmes "qui n'ont jamais demandé la lumière", ces portraits sont aussi un moyen pour Nikos d'honorer les héroïnes de son enfance comme Katia, coiffeuse du XXème arrondissement de Paris, qui a vu grandir l'animateur. Interviewé en décembre 2020 par le magazine GQ, le journaliste franco-grec confiait ce que la photographie représentait pour lui : "Ce sont des sensations à 360 pour moi la photographie. C'est d'abord un décor qui est planté, et la possibilité de raconter une histoire". Pour lui, cet art est également un moyen de fixer des souvenirs et d'immortaliser des rencontres. Adepte du noir et blanc, il révélait récemment dans Quotidien (TMC) qu'il permettait d'offrir "un effet suspendu" à ses clichés.