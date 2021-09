Jenifer séparée de Maxim Nucci  : les parents d'Aaron sont-ils toujours en contact ?

On les a récemment aperçus sur la même scène, celle de l'AccorHotels Arena de Paris, pour rendre hommage à Johnny lors du concert Que je t'aime du 14 septembre 2021. D'un côté, Jenifer a donné de la voix avec Florent Pagny. De l'autre, Maxim Nucci a uni son âme à celles d'Adrien Gallo - BB Brunes -, de Pierre Billon, de Yarol Poupaud, Christophe Maé, Patrick Bruel et Amir Haddad. S'ils n'ont pas chanté ensemble, les deux ex se sont recroisés sans aucun problème dans la capitale française, en cette occasion si exceptionnelle. En couple pendant six ans, ni l'un ni l'autre ne semble avoir conservé la moindre rancoeur.

Sans eux, je n'aurais pas pu tenir

Il faut dire qu'ils sont liés, à vie, par leur fils. Après avoir travaillé ensemble sur le premier album éponyme de Jenifer, à la sortie de la première saison de la Star Academy, les deux artistes avaient vite craqué l'un pour l'autre et accueilli Aaron en décembre 2003 - le jeune homme a donc bientôt 18 ans ! Et malgré leur séparation, qui date de l'année 2008, la chanteuse évoque souvent son ex en des termes élogieux, assurant qu'elle a "beaucoup" appris" à ses côtés. "Heureusement, j'avais les enfants, qui m'ont aidée à tenir le coup, racontait-elle au magazine Paris Match, après son terrible accident de la route. Je suis vraiment aidée par leurs pères respectifs. Sans eux, sans ma famille, je n'aurais pas pu tenir."

Les nouvelles vies de Jenifer et de Maxim Nucci

Pour le bien de leur fils Aaron, Jenifer et Maxim Nucci ont conservé des relations très saines. Et ils ont chacun tourné la page - comme l'artiste le chantait en 2007 - depuis. La star de l'émission The Voice, sur TF1, a accueilli deux enfants depuis leur séparation, Joseph, 7 ans, et une petite fille née au mois de mai dernier. Elle a épousé son compagnon, Ambroise Fieschi, en août 2019 en Corse. Quant à Maxim Nucci, c'est dans les bras de la journaliste sportive Isabelle Ithurburu qu'il conjugue désormais le présent. Le couple a eu une fille, prénommée Mia, le 1er août 2018...