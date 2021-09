Concert hommage à Johnny : Laeticia Hallyday en larmes, Nolwenn Leroy touchée, Patrick Bruel ému...

La journée d'hommages à Johnny Hallyday s'achève en beauté, avec un concert exceptionnel à l'Accor Arena, mardi 14 septembre. Sur scène, de nombreux artistes de talents et amis du Taulier ont défilé, à l'instar de Catherine Ringer, Maxim Nucci, Gad Elmaleh, Kad Merad, Calogero, Louane, Louis Bertignac, Nolwenn Leroy, Jenifer et plein d'autres. Cet évènement a été diffusé en direct sur France 2 et présenté par Michel Drucker. Des images d'archives et vidéos de Johnny Hallyday ont été projetées sur des écrans, pour accompagner les artistes.

Le rockeur lui-même a ouvert les festivités, puisque Je te promets a été joué. Laeticia Hallyday, présente avec ses filles Jade et Joy, a essuyé quelques larmes dès le début de cet hommage musical, qui s'est ouvert sur sa chanson préférée. Ensuite, Patrick Bruel, Florent Pagny et Patrick Fiori ont interprété Vivre pour le meilleur. Kendji Girac a chanté L'envie d'avoir envie, avec Yarol Poupaud à la guitare. Louane a pris le relais avec Diego, libre dans sa tête.

Les artistes ont été accompagné d'un orchestre symphonique, du guitariste Yarol Poupaud et de Johnny Hallyday lui-même : sa voix n'a cessé de résonner dans la salle de concert. Gaëtan Roussel a fait danser l'assistance avec sa reprise de Noir, c'est noir. Laeticia Hallyday s'est levée pour faire quelques pas de danse. Entre rires et larmes, la maman de Jade et Joy (17 et 13 ans) a pu ressentir la présence de "son homme" durant ce spectacle époustouflant.

Les artistes aussi ont été saisi par l'émotion, à l'instar de Nolwenn Leroy. La Bretonne, qui a repris Le chanteur abandonné, en première partie de soirée, a été bouleversée. A la fin de la chanson, elle a fermé les yeux et serré son micro contre elle, en murmurant quelques mots. Patrick Bruel, qui était très proche de Johnny Hallyday et a eu la chance de chanter en duo avec lui à plusieurs reprises, a levé l'index vers le ciel, après avoir interprété Derrière l'amour. Christophe Maé, qui a chanté Je te promets en version acoustique a également eu un petit geste pour Johnny Hallyday. A la fin du concert, le public a fait une standing ovation au rockeur, qui a dû suivre cette belle soirée hommage de là-haut avec un grand sourire.