Diaporama Nikos Aliagas et Jenifer sont-ils proches ? Réponse sans détour

Nikos Aliagas et Jenifer sont-ils proches ? Réponse sans détour

Nikos Aliagas et Jenifer - Premier gala "Global Gift" à l'hôtel Four Seasons George V à Paris.

Exclusif - Nikos Aliagas, Jenifer Bartoli - Enregistrement de l'émission "Cette Soirée Là, la suite" au Zénith de Paris le 8 et 9 janvier 2017 qui sera retransmise sur TF1 le samedi 14 Janvier prochain en deuxième partie de soirée à l'issue de la diffusion de l'émission hommage à Claude François. © Cyril Moreau - Veeren Ramsamy / Bestimage

Exclusif - Jenifer Bartoli, Nikos Aliagas et Camille Chamoux lors de l'enregistrement de l'émission "Toute la musique qu'on aime" à Disneyland Paris, qui sera diffusée sur TF1 le 31 décembre. Le 12 décembre 2016 © Cyril Moreau / Bestimage

Exclusif - Nikos Aliagas et Jenifer Bartoli lors de l'émission de télévision pour TF1 "La Chanson de l'Année 2016" à Nîmes le 17 juin 2016. © Bruno Bebert / Bestimage

Jenifer Bartoli et Nikos Aliagas lors de la 18ème cérémonie des "NRJ Music Awards" au Palais des Festivals à Cannes, le 12 novembre 2016. © Christophe Aubert via Bestimage

Jenifer enceinte lors du tournage de "The Voice All Stars" - TF1

Nikos Aliagas avec sa femme Tina Grigoriou - Photocall à l'occasion de l'inauguration du nouveau Disney's Hotel New York - The Art of Marvel à Disneyland Paris le 26 juin 2021. © Guirec Coadic / Bestimage