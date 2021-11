La Chanson Secrète : Iris Mittenaere et Laury Thilleman en larmes, nouveautés et grand record

C'est un numéro particulièrement exceptionnel que s'apprête à diffuser TF1. Ce samedi 27 novembre 2021, la première chaîne diffusera une émission inédite de La Chanson Secrète, présentée par Nikos Aliagas et produite par DMLS TV. Et les nouveautés sont au rendez-vous, de quoi apporter encore plus de succès au programme qui passionnait déjà !

Le principe de La Chanson secrète reste le même. Des personnalités (10 pour ce numéro) ont accepté de se laisser surprendre et parfois même émouvoir en découvrant, en même temps que le public, un autre artiste ou proche venu interpréter une chanson qui leur est chère. Et dans l'émission à l'antenne samedi prochain, on peut dire que l'émotion sera au rendez-vous.

Iris Mittenaere a accepté l'invitation de Nikos Aliagas. Et Miss France et Miss Univers 2016 a eu les larmes aux yeux comme vous pouvez le découvrir dans le diaporama. Une autre reine de beauté siègera sur le fameux fauteuil blanc, à savoir Laury Thilleman, et elle n'était pas seule ! Pour la première fois, l'équipe de La Chanson Secrète a reçu un couple. Son mari Juan Arbelaez était en effet à ses côtés et, à en croire les photos, la surprise était réussie. Rires, larmes pour Miss France 2011 et bouches grandes ouvertes... ils sont passés par toutes les émotions.

Autre grande nouveauté, la production a travaillé dur afin de pouvoir recevoir le nombre d'invités le plus élevé sur scène. Et pour la première fois également, un Youtubeur fait partie de l'aventure. Le finaliste de Danse avec les stars 20201 Michou était présent et n'a pas caché son stress. "J'ai envie de faire pipi, c'est un signe de stress ça", a-t-il lancé. Une remarque qui a amusé sur le plateau.