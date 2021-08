Amandine Petit (Miss France) : Cette peur qu'elle a surmontée grâce à son règne

Lors de sa participation au concours Miss France, Amandine Petit ne se doutait sûrement pas des changements drastiques que cela allait engendrer dans sa vie. Outre le titre de Miss France 2021 et les nombreux cadeaux, la jeune Normande a dû vaincre une crainte de taille : celle de parler en public. Sur son compte Instagram, dimanche 8 août 2021, la jolie blonde a partagé un cliché d'une de ses représentations publiques tout en abordant le sujet de sa peur de parler en public.

"Il y a quelques mois si on m'avait dit que je prendrais aussi souvent la parole en public, je ne m'en serais vraiment pas sentie capable", a-t-elle d'abord confié, "et pourtant, chaque semaine et à chaque élection, à la radio ou sur les tournages je prends la parole face à vous sans jamais prévoir à l'avance ce que je dirais." Forte de ses nombreuses prises de parole, la jeune femme de 23 ans a partagé la leçon qu'elle a apprise grâce à son règne. "Ce que je retiens de ces quelques mois, c'est qu'il faut savoir se faire confiance, prendre des risques, y aller et avoir un petit grain de folie aussi parfois. Mais aussi et surtout, rester soi-même", peut-on lire.