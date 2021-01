Amandine Petit (Miss France 2021) prend un bain de foule en pleine pandémie : la polémique enfle

Le 19 décembre 2020, Amandine Petit a été sacrée Miss France 2021 à l'issue d'une cérémonie toute particulière. Et un peu plus de deux semaines seulement après sa victoire, la jeune normande de 23 ans se retrouve sous le feu des critiques. En effet, celle qui succède à Clémence Botino doit suivre un emploi du temps bien chargé, lequel la soumet à des rencontres avec son public. Samedi 2 janvier 2021, c'est donc dans un centre commercial de Moselle qu'Amandine Petit a été invitée à se rendre à l'occasion d'une séance de dédicaces. Si jusque-là tout va bien, la foule qui s'est déplacée pour la voir a eu vite fait de créer du remous sur la Toile et à travers les médias.

Et pour cause, comme le prouvent des photos postées sur Twitter, ce sont plusieurs centaines de personnes qui ont pris d'assaut le centre commercial en pleine épidémie de coronavirus et qui plus est dans une région où les maires envisagent de reconfiner prochainement et où le couvre-feu commence désormais à 18h. "Miss France en dédicace dans un centre commercial en Moselle cet après-midi ! Une incompréhension alors que les cinémas, théâtres, salles de spectacles, parcs de loisirs, restaurants ou discothèques eux sont fermés", a déploré un média radio de Lorraine. "Pas plus de 6 personnes à Noël, pas plus de 6 personnes à un mariage, pas plus de 30 personnes à un enterrement mais pour voir Miss France c'est illimité ! À vomir", s'est insurgé un internaute. Même le député LaREM de Moselle, Christophe Arend, a réagi sur BFMTV : "Est-ce que c'est du bon sens, après neuf mois de restrictions, de sevrage de culture, de restaurants, d'animations, de proposer un 2 janvier, alors qu'on vient de resserrer un tour de vis avec un couvre-feu à 18 heures, d'organiser la venue de Miss France dans un centre commercial ?"