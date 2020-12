Amandine Petit (Miss France 2021) jugée trop maigre : elle affronte les attaques avec répartie

La vie d'Amandine Petit ne sera plus jamais la même. Le 19 décembre 2020, Miss Normandie a été sacrée Miss France 2021 au terme d'une soirée exceptionnelle organisée au Puy du fou et sans public à cause de la crise sanitaire actuelle. Un rêve devenu réalité pour la belle blonde de 23 ans, étudiante en management de structures médicosociales. Interrogée par nos confrères du Parisien, elle a évoqué ce moment hors du temps où elle a remporté l'écharpe et la couronne et est également revenue sur les critiques dont elle a fait l'objet.

Comme toutes les Miss France qui l'ont précédée, Amandine Petit enchaîne les interviews et a déjà un planning bien chargé. Mais cela ne l'effraie pas le moins du monde car cette élection, elle s'y était préparée comme pour un marathon. Elle s'est beaucoup entraînée "au make-up", a reçu de précieux conseils du maquilleur officiel de l'élection, a suivi des lives de Sylvie Tellier ou a fait du sport deux à trois fois par semaine. C'est donc sereine qu'elle a entamé cette expérience hors du commun. Et son aisance a payé puisqu'elle a remporté le concours de beauté face à April Benayoum (Miss Provence).

Comme son amie, elle a découvert les propos antisémites dont elle a fait l'objet au lendemain de l'élection. Et Amandine Petit tient à lui apporter tout son soutien dans cette épreuve : "L'antisémitisme n'est pas à l'ordre du jour et encore moins dans un concours de beauté. En 2020, de tels propos ne devraient pas exister. Je vais essayer de l'appeler car elle a besoin de soutien. Elle est première dauphine et mérite sa place."

Miss France 2021 a également été la cible de critiques, moindres, fort heureusement pour elle. C'est son physique qui a fait débat sur les réseaux sociaux.

Certains lui ont reproché d'être trop souriante, d'autres trop maigre. Amandine Petit a donc profité de son interview au Parisien pour répondre à ses détracteurs. "Le Français a toujours quelque chose à redire. On me trouve trop mince, trop souriante... mais je défie quiconque de sourire deux heures en ayant l'air naturel. Quand à ceux qui pensent que je ne mange pas assez, je les invite à me payer le restaurant. Quand ils auront à toucher leur PEL pour régler la facture, avec tout ce que je mange, ça leur servira de leçon. Je pourrais manger cinq Mac Do à la suite ça serait la même chose", a-t-elle répliqué. L'occasion de découvrir qu'elle ne manque pas de caractère.

L'intégralité de l'interview d'Amandine Petit est à retrouver dans Le Parisien du 21 décembre 2020.