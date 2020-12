April Benayoum (Miss Provence) victime de commentaires antisémites : "Ça ne me touche absolument pas"

Samedi 19 décembre 2020, les téléspectateurs de TF1 ont eu le plaisir de découvrir l'élection de Miss France 2021. Une soirée exceptionnelle qui s'est terminée par le sacre d'Amandine Petit (Miss Normandie). Ce bel événement a malheureusement été entaché par des commentaires très déplacés à l'égard de la première dauphine April Benayoum.

Si la plupart des téléspectateurs a tenu à faire savoir que Miss Provence était sublime et qu'elle méritait le titre de Miss France 2021, d'autres plus malveillants ont préféré se concentrer sur les origines de la jeune femme de 21 ans. Dans son portrait diffusé lors de l'élection, April Benayoum a évoqué les origines israélo-italiennes de son père. S'en sont alors suivis des commentaires antisémites sur les réseaux sociaux. Très vite, l'étudiante en master 1 d'école de commerce a été soutenue par des personnalités, par le comité ou par TF1. Marlène Schiappa par exemple a annoncé saisir la justice, tout comme la LICRA.

Il a fallu attendre le lendemain de l'élection Miss France 2021 pour qu'April Benayoum réagisse pour la première fois aux propos dont elle a fait l'objet. Auprès de Nice Matin, elle a confié : "Je n'ai bien sûr rien vu en direct. J'ai appris l'existence de ces propos par mes proches. C'est triste d'assister à de tels comportements en 2020. Je condamne bien évidemment ces propos, mais ça ne me touche absolument pas."

Miss Provence s'est ensuite exprimée sur sa seconde place et a relativisé sur cette défaite : "Je suis extrêmement heureuse du parcours que j'ai accompli. J'estime qu'être première dauphine n'est absolument pas une défaite. En réalité, rien qu'en participant à cette belle aventure, on a toutes gagné. Je garde de très bons souvenirs de cette soirée." Si elle n'a pas remporté l'élection, elle a gagné le coeur de nombreux Français qui ont regretté de ne pas la voir porter l'écharpe et la couronne ce soir-là.