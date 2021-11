Iris Mittenaere : Son chéri Diego blessé juste avant les NRJ Music Awards, elle donne des nouvelles

La vie de couple n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle s'accompagne parfois d'imprévus auxquels il faut faire face. Une chose qu'Iris Mittenaere a apprise à ses dépens ce samedi 20 novembre 2021. Sur son compte Instagram, l'ancienne Miss France - également élue Miss Univers en 2016 - a partagé les coulisses de son week-end à Cannes. Une fin de semaine riche en émotion pour cette dernière puisque son compagnon Diego El Glaoui a malheureusement été victime d'un "petit accident".

En story de son compte Instagram, Iris Mittenaere a partagé les coulisses de sa fin de semaine. Après s'être rendue à Cannes - dans le cadre de la prochaine édition des NRJ Music Awards (diffusée ce samedi soir sur TF1), la jeune femme de 28 ans a donné des nouvelles de son petit ami, récemment victime d'un léger accident (voir diaporama). "Oui, il y a eu un petit accident", a-t-elle indiqué en légende photo, avant de poursuivre : "Mais le monsieur va bien. Juste fatigué." Sur la photo dévoilée par la jolie brune, on peut y découvrir son amoureux, visiblement très concentré, avec un plâtre à son avant-bras droit. Une mésaventure sur laquelle la jolie brune n'est pas rentrée dans les détails mais qui semble, à en croire ses propos, sans danger.

Très complices, Iris Mittenaere et Diego El Glaoui s'affichent constamment ensemble. Une parfaite idylle qui s'accompagne parfois de quelques tensions. Pour rappel, en 2020, les deux tourtereaux avaient passé le confinement ensemble à Paris. Une période difficile à vivre pour l'ex de Kev Adams qui s'était confiée aux caméras de 50' Inside...

"Ça fait deux mois qu'on se voit toute la journée, qu'on ne voit personne d'autre. C'est normal d'avoir des moments où on s'embrouille, où on a envie de partir, où l'on craque, des moments où notre famille nous manque." Et de poursuivre : "Si tu ne te prends pas la tête en confinement, à quel moment, tu te prends la tête. Ça nous est arrivé, on a traversé des moments comme ça, comme n'importe quel couple. Tu t'engueules, ça dure une heure. L'heure d'après, tu te fais un câlin et tu te dis que tu t'aimes, c'est le plus important."